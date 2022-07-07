Стали известны места совершения жертвоприношения в Алматы на Курбан айт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для совершения жертвоприношений на Курбан айт акимат города Алматы утвердил 13 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для осуществления жертвоприношения в офлайн-формате акиматом города Алматы утверждены 13 мест, где разрешены убой и продажа жертвенного скота. В частности, эти места расположены в Алатауском районе – четыре, Бостандыкском районе – одно, Жетысуском районе – одно, Медеуском районе – три, Наурызбайском районе – три и Турксибском районе– одно», - сообщил главный имам города Алматы Оспан Толе би.

На территории города Алматы жертвоприношение можно будет совершить в онлайн и офлайн-форматах. Для совершения жертвоприношений в онлайн-формате Духовным управлением мусульман Казахстана разработан специальный сайт www.qurban2022.kz».

«Желающие совершить дистанционное пожертвование могут выбрать жертвенное животное на данном сайте и перечислить необходимые средства по указанным реквизитам. После совершения жертвоприношения фото- и видеоотчет будут отправлены на указанный заказчиком номер. Также, нуждающиеся люди могут оставить заявку на сайте для получения жертвенного мяса, которое будет доставлено волонтерами», - пояснил спикер.

В данных местах, а также в мечетях города в целях обеспечения общественного порядка с 9 по 11 июля будет организовано дежурство сотрудников акимата, полиции, ветеринарной службы и органов санитарно-эпидемиологического контроля.

Кроме того, в мегаполисе продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. С мая месяца заболеваемость выросла в 6,3 раза. Сейчас в сутки в городе регистрируется до 200 случаев КВИ.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения города Алматы в местах проведения обрядов жертвоприношения при праздновании Курбан айт и в мечетях рекомендовано всем физическим и юридическим лицам ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением людей», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.

4 июля, впервые за несколько месяцев, Алматы перешел в «желтую» зону. В связи с этим главный государственный санитарный врач города Алматы Касымхан Алпысбайулы подписал новое постановление, согласно которому сотрудники с противопоказаниями к вакцинации, беременные, контактные с больными COVID-19 лица переводятся на дистанционную работу. Также рекомендовано всем физическим и юридическим лицам ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением людей - это автобусы, метро, ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, ЦОНы, банки, кинотеатры, театры, цирки, концертные залы, автовокзалы, спортивные мероприятия со зрителями, конференции. Постановление вступил в силу с 00:00 часов 7 июля.

Фото: islam.ru