Стали известны итоги чемпионата РК по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин в дистанционном формате. В соревнованиях приняли участие 302 спортсмена с 14 регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тяжелой атлетики.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом (в скобках количество заработанных очков):

Мужчины:

I место: Алматы (251)

II место: Алматинская область (238)

III место: Кызылординская область (231)

Женщины:

I место: Кызылординская область (303)

II место: Алматинская область (292)

III место: ВКО (240)

Также не обошлось и без рекордов. Среди женщин в категории до 59 килограммов новую планку задала Зульфия Чиншанло – 214 кг (92+122), обновив тем самым свой прошлый результат - 121 кг (91+121). В категории до 76 килограммов себя превзошла Быкова Екатерина, толкнув 127 килограмма, тем самым она же увеличила и сумму – 220 килограмм (было: «толчок» 122, сумма 217). Два рекорда в категории до 81 килограмма принадлежит Карине Кузганбаевой (сумма 230 кг) и Ольге Пастуховой («толчок» 128 килограмма). В категории свыше 87 кг по своим же рекордам «прошлась» Айзада Муптилда – 262 (114+148).

Среди мужчин в категории до 96 килограмм в первом упражнении Адилетулы Нургиса поднял рекордные 172 килограмма и сумму 379 (ранее лучшим в этой категории был Рустем Сыбай – «рывок» 171 и сумма 378). В категории до 102 кг Артем Антропов «перетолкал» свои же 216 килограммов еще на 5, тем самым побив рекорд в сумме – 385 килограммов против 380 Ильи Ильина.

«Чемпионат Казахстана прошел на достаточно высоком уровне, было много участников, несмотря на дистанционный формат. Ребята выполнили поставленные перед ними цели, в частности показали хороший результат, обновили рекорды. Самое главное, спортсмены получили соревновательную практику, почувствовали помост, так сказать. Впереди у нас важный старт – лицензионный Чемпионат Азии, где нашим атлетам предстоит завоевать недостающие рейтинговые очки», - отметил г лавный тренер НСК РК Бахыт Ахметов прокомментировал прошедший старт.



