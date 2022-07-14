14 Июля 2022 17:56

Стали известны победители турнира Tartyl Fest в Талдыкоргане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второй по счету республиканский фестиваль по подтягиванию на турнике Tartyl Fest завершился в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования прошли при участии официальной судейской коллегии, все участники делятся на 9 категорий в зависимости от возраста и веса. Местом проведения сегодняшнего спортивного мероприятия выбран городской парк «Жастар». Для участия в соревновании по подтягиванию на турнике собрались 288 человек. Общее количество подтягиваний на Tartyl Fest в Талдыкоргане составило 4 731.

Рекордное и одинаковое количество подтягиваний в весовой категории до 80 и 65 кг соответственно смогли сделать 38-летний Байзаков Мадиар и 19-летний Худайбердиев Нурбатур - 35 подтягиваний.

Также определены семь победителей и полноправные обладатели 200 000 тенге: Сыдыкбаев Алишер, Кенжебаев Бекберген, Усманов Ислам; Аскар Сейдахмет, Талгатулы Мерхат; Жылкыбеков Галым, Максутов Адилет.

Обладателями второго места и 100 000 тенге стали:

В возрастной категории до 18 лет: Ерканат Арынай - 25 подтягиваний, Абилхамит Алимжан - 26 раз, Калдыбаев Салих - 21 раз;

В возрастной категории 18-30 лет: Конради Стас - 33 подтягивания, Фидотов Владислав - 33 раза, Кадыров Алишер - 22 раза;

В возрастной категории старше 30 лет: Абилмансуров Ержан - 32 подтягивания, Нурдаутов Ерден - 21/22, Кабимолдаев Самат - 21 раз.

Третье место и 50 000 тенге получили:

В возрастной категории до 18 лет: Темиргали Алихан - 25 подтягиваний, Ауельбек Мади - 25 раз, Серикулы Султан - 22 раза;

В возрастной категории 18-30 лет: Айдарулы Мирас - 32 раза, Нуриддин Айнитдинов - 31 раз, Адильхан Куаныш - 21 раз;

В возрастной категории старше 30 лет: Рауан Шонбаев - 30 подтягиваний, Тустикбаев Руслан - 19 раз, Калиякперов Абзал - 19 раз.

Самым старшим участником фестиваля оказался 63-летний Абдуали Тастанов. На данный момент он готовится к мировому чемпионату по армрестлингу и поддерживает инициативу ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Самым младшим участником стал семилетний Егор Горяев.

В состязании приняли участие юные участницы: 13-летняя Лашын Мырзакул, сделавшая 5 подтягиваний и 12-летняя Арина Уткина, которая подтянулась 13 раз.

Специальными гостями сегодняшнего фестиваля были Нурлан Коянбаев и 2RAR.

Турнир организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны. В каждом городе выберут 27 победителей. Большое спортивное событие пройдет еще в 18 городах Казахстана. В столице пройдет гранд-финал, где за первое место будут бороться все победители.

Tartyl Fest проводится в Казахстане впервые ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.