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    • Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов

    10 Августа 2022 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2022-2023 учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства науки и высшего образования РК.

    Готовое свидетельство о гранте абитуриенты могут скачать на сайте Национального центра тестирования МНВО РК grant.testcenter.kz .

    Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано около 80 тысяч заявок, что на 5 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

    Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций.

    По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным – больше всего заявлений поступило на такие направления, как: «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии». Самый большой конкурс на одно грантовое место был среди будущих учителей, стоматологов и инженеров.

    Среди претендентов более 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака «Алтын белгі», победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.

    Напомним, что в этом году увеличено количество грантов по квотам для детей из социально уязвимых категорий. То есть, дети из многодетных или неполных семей, а также те, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, имели больше шансов для получения гранта.Также предусмотрены квоты и для граждан из числа сельской молодежи на специальности, определяющие социально-экономическое развитие сел, и лицам казахской национальности, не являющихся гражданами РК.

    Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.

    Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться на официальном Telegram -канале МНВО РК и на страницах республиканских СМИ.


    #Образование #Вузы #Миннауки и высшего образования РК
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