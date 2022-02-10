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      Освоение космоса

    Стали известны имена космонавтов, которые первыми полетят в космос в 2022 году

    10 Февраля 2022, 14:16

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур продолжается подготовка к запускам по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, это предстоящий в середине февраля запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-19», а также старт пилотируемого космического корабля «Союз МС-21» с очередной экспедицией на борту.

    Корабль «Союз МС-21», которому предстоит доставить участников 67-й основной экспедиции на МКС, успешно прошел автономные испытания в безэховой камере, также завершена механическая сборка «пакета» (1 и 2 ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1а». После проведения работ корабль был установлен на рабочее место для подготовки к пневмовакуумным испытаниям.

    Между тем, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которая признала годными к космическому полету по состоянию здоровья космонавтов основного и дублирующего экипажей МКС-67: космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева, Сергея Корсакова, Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анну Кикину.

    Экипаж корабля «Союз МС-21» возглавляет байконуровец, Герой России, почетный гражданин города Байконура Олег Артемьев. Для него это уже третий полет в космос. Денис Матвеев и Сергей Корсаков готовятся к своему первому старту на орбиту.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» по программе МКС планируется 18 марта в 21:55 по времени Нур-Султана со стартового комплекса «Восток» (площадка № 31) космодрома Байконур.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Космос
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