Стали известны дата и место боя Куата Хамитова с Александром Шлеменко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поединок между казахстанцем Куатом Хамитовым и российским бойцом среднего дивизиона Александром Шлеменко состоится 29 сентября в Москве. Этот бой возглавит турнир лиги Top Fight, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на mma.metaratings.ru.

35-летний Хамитов последний бой провел в мае 2023 года на турнире Hardcore MMA 62, одержав победу над Залимханом Юсуповым единогласным решением судей. В его активе 24 победы, восемь поражений и одна ничья.

39-летний Шлеменко последний раз выходил в клетку в июле 2023 года на турнире Shlemenko FC 8 против Алекса Оливейры. Это противостояние завершилось в пользу Александра удушающим приемом в первом раунде. На его счету 62 победы, 15 поражений и одна ничья.