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    Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде

    11 Января 2023, 13:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стало известно, что хозяином квартиры, где произошел пожар, был полковник полиции на пенсии и члены его семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как стало известно, погибшими минувшим вечером в 16-этажном доме в Караганде были полковник полиции на пенсии, его супруга и родной брат.

    70-летний полковник Ринат Шокаев работал ранее заместителем начальника по строевой части Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова. Он был начальником курса. По словам знакомых и друзей семьи, Ринат Кенжебаевич внес огромный вклад в развитие данного вуза. Воспитал многих офицеров. Ему было 70 лет. Он являлся хозяином трехкомнатной квартиры. Двое других погибших: его супруга и старший брат. Также в квартире был их 43-летний сын.

    Пока не известно, при каких обстоятельствах сын хозяина квартиры выпал с окна 8-го этажа. Сейчас он находится в больнице.

    «Состояние больного ближе к средней степени тяжести. В сознании, адекватен, ориентирован. В реанимации. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. У пациента закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом костей голени со смещением», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

    Как сообщалось ранее, 10 января в 21:29 поступила информация о пожаре в г. Караганде по пр. Республики, 18/2. В 16-ти этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме в квартире на восьмом этаже произошло горение на общей площади 30 квадратных метров.

    С горевшей квартиры выпал мужчина 1979 г.р., госпитализирован в медучреждение. В ходе проведения разведки обнаружены тела трех человек (предположительно двух мужчин и женщины).

    Силами ДЧС из квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасено 48 человек (из них девять детей), эвакуировано 82 человека (из них 21 ребенок). В 22:55 пожар ликвидирован. На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.

    «Взрыв газа не подтверждается. На месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкции нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    По факту пожара в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 204 части второй УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности повлекшее тяжкие последствия».


    Кадр из видео

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Пожар Караганда
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