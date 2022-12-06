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    Стала известна третья пара четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу

    6 Декабря 2022, 03:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определилась третья пара четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Хорватия в серии пенальти переиграла Японию, Бразилия же разгромила Южную Корею. Теперь они померяются силами между собой 9 декабря.

    Помимо данных команд в 1/4 финала встретятся Нидерланды – Аргентина и Англия – Франция. Последнюю пару составят победители противостояний Марокко – Испания и Португалия – Швейцария.

    Фото: Francois Nel/Getty Images
    Спорт Футбол Катар Чемпионат мира по футболу
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