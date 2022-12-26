Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сети появились новые фотографии казахского чапана, который чемпион мира по боксу Геннадий Головкин подарил японцу Риоте Мурате после их боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахский национальный костюм был представлен в одном из японских залов на экспозиции, посвященной достижениям спортсмена в любительском и профессиональном боксе. Чапан занял почетное место рядом золотой медалью Мураты за Олимпиаду-2012 и поясом чемпиона мира по версии WBA, которым владел боксер из Японии.

9 апреля в японской Сайтаме Головкин нокаутировал Мурату в девятом раунде и объединил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF. GGG проявил уважение к японцу и прямо в ринге подарил ему свой чапан, в котором обычно выходит на поединки.



