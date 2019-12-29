Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Стала известна предполагаемая дата трилогии Головкина - «Канело»

    29 Декабря 2019, 00:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Matchroom Boxing и руководитель стриминговой платформы DAZN Эдди Хирн убежден, что Геннадий Головкин и Сауль Альварес проведут третий бой в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По словам Хирна, трилогия должна состояться в сентябре 2020-го. Перед этим в марте Головкин проведет обязательную защиту своего пояса чемпиона IBF против поляка Камила Шереметы, а затем на ринг выйдет «Канело» — в мае. Ожидается, что соперником мексиканца станет один из двух чемпионов мира в суперсреднем весе — Каллум Смит или Билли Джо Сондерс.

    Ранее Альварес заявил, что считает противостояние с Головкиным уже завершенным, однако добавил, что готов рассмотреть вариант с третьим боем, если ему сделают щедрое финансовое предложение.

    Автор:

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров