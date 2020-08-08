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    Стала известна предполагаемая дата следующего боя Геннадия Головкина

    8 Августа 2020, 09:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный редактор журнала The Ring в рубрике «Пятничная почта» ответил на вопрос одного из читателей о возвращении на ринг чемпиона мира IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    « Камил Шеремета, его обязательный претендент на титул IBF и шестой номер рейтинга The Ring; и это не слухи, это тот, с кем он (Головкин) сразится, вероятно, в конце сентября « , — написал Фишер.

    Напомним, что последний на сегодняшний день поединок Головкина состоялся в октябре прошлого года в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, в нем он победил единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко и выиграл вакантные пояса чемпиона IBF и IBO.

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    Спорт Головкин
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