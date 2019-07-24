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    Стала известна позиция «Канело» по третьему бою с Геннадием Головкиным

    24 Июля 2019, 21:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сообщениям портала Stadiumastro.com Сауль «Канело» Альварес не против проведения третьего боя с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, но перед этим хочет провести обязательную защиту титула IBF, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «DAZN, который подписалв 2018 году контракт с Альваресом на 365 миллионов долларов, настаивает напроведении третьего боя с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным, который также имеет крупный контракт со стриминговой компанией. По сообщениям источников,сам «Канело» не против третьего поединка с Головкиным и не отказывается отнего, но не хочет, чтобы казахстанец стал его следующим противником, желаязащитить титул IBF в бою с украинцем Сергеем Деревянченко», — пишет портал.

    Напомним, ранее сталоизвестно, что DAZN позволит «Канело» провести защиту титула при условии, чтомексиканец даст твердое обещание выйти в ринг с Головкиным в третий раз.

    Автор:

    Спорт Головкин
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