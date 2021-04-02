Стала известна позиция Головкина в обновленном рейтинге P4P от BoxRec

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновился рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
За прошедший месяц в первой десятке произошли лишь незначительные изменения: на девятую строчку рейтинга сумел прорваться непобежденный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло, вслед за которым каким-то образом расположился россиянин Сергей Ковалев, не выходивший на ринг с ноября 2019 года.
Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес (Мексика);
2. Тайсон Фьюри (Великобритания);
3. Теренс Кроуфорд (США);
4. Энтони Джошуа (Великобритания);
5. Геннадий Головкин (Казахстан);
6. Эррол Спенс-младший (США);
7. Деонтей Уайлдер (США);
8. Теофимо Лопес (США);
9. Джермалл Чарло (США);
10. Сергей Ковалев (Россия).