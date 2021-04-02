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    Стала известна позиция Головкина в обновленном рейтинге P4P от BoxRec

    2 Апреля 2021, 18:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновился рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    За прошедший месяц в первой десятке произошли лишь незначительные изменения: на девятую строчку рейтинга сумел прорваться непобежденный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло, вслед за которым каким-то образом расположился россиянин Сергей Ковалев, не выходивший на ринг с ноября 2019 года.

    Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:
    1. Сауль Альварес (Мексика);
    2. Тайсон Фьюри (Великобритания);
    3. Теренс Кроуфорд (США);
    4. Энтони Джошуа (Великобритания);
    5. Геннадий Головкин (Казахстан);
    6. Эррол Спенс-младший (США);
    7. Деонтей Уайлдер (США);
    8. Теофимо Лопес (США);
    9. Джермалл Чарло (США);
    10. Сергей Ковалев (Россия).


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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