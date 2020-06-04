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    Стала известна новая дата третьего боя Головкин — «Канело»

    4 Июня 2020, 08:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер поделился новостями о возможном третьем бое казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации журналиста, в этом году болельщикам не удастся увидеть долгожданный третий бой «Канело» и GGG.

    «Канело» Альварес ведет переговоры с Сергеем Деревянченко о бое 14 сентября. Другие соперники также рассматриваются «Канело», но это будет не Головкин. Маловероятно, что третий бой «Канело» — GGG состоится до начала 2021 года», — пишет Коппинджер в Тwitter.

    Ожидается, что свой следующий бой Геннадий Головкин проведет против обязательного претендента по линии IBF, поляка Камила Шеремета (21-0, 5 КО). Этот поединок должен состояться в августе.

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    Спорт Головкин
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