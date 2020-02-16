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    Стала известна новая дата следующего боя Головкина за титул чемпиона мира

    16 Февраля 2020, 09:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стала известна новая дата следующего боя Головкина за титул чемпиона мира. Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) свой следующий поединок проведёт с официальным претендентом на титул Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Первоначально планировалось, что эта встреча состоится 28 марта 2020 года в Чикаго (штат Иллинойс, США). Теперь же стало известно, что поединок будет перенесён на май. Он может пройти как в США, так и в Казахстане, сообщает Boxingnews24.

    Напомним, свой предыдущий бой Геннадий провёл в октябре 2019 года. Тогда он решением судей победил Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и завоевал пояс чемпиона по версии IBF. Шеремета в последний раз выступал в андеркарде у Головкина. В октябре минувшего года поляк нокаутировал Оскара Кортеса (27-6, 14 КО).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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