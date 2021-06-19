Стала известна новая дата боя Геннадия Головкина с Риотой Муратой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стала известна дата боя казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

По словам австралийского промоутера Дина Лонергана, бой Головкина с Муратой состоится на Рождество (28 декабря).

Ранее сообщалось, что поединок Головкин — Мурата может состояться 31 декабря в Токио (Япония). Как заявил промоутер Головкина Том Леффлер, перед ожидаемым поединком с Муратой казахстанец собирается провести бой летом.

Напомним, Геннадий является чемпионом мира в средней весовой категории по версиям IBF и IBO, а Мурата владеет поясом WBA Super.