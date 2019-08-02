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    Стала известна дата запуска ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур

    2 Августа 2019, 16:37

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску очередной ракеты-носителя «Протон-М», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе 2 августа – ракеты космического назначения «Протон-М» на стартовый комплекс. Пуск запланирован на вторник, 6 августа», – написал он на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    Как стало известно, компания International Launch Services в 2016 году заключила контракт с европейским оператором спутниковой связи Eutelsat на запуск ракеты «Протон-М» с парной полезной нагрузкой в составе космического аппарата связи Eutelsat 5WB и первого аппарата для продления срока эксплуатации спутников MEV-1. Спутник Eutelsat 5WB заменит работающий на орбите аппарат Eutelsat 5WA. Новый аппарат предназначен для работы на территории Южной Европы и Северной Африки.

    Примечательно, ракета космического назначения «Протон-М» по программе Eutelsat была доставлена на Байконур несколько дней назад. Космический центр им. М.В. Хруничева, входящий в госкорпорацию «Роскосмос, сообщил о том, что эшелон с составными частями ракеты космического назначения «Протон-М» (тремя ступенями ракеты-носителя, разгонным блоком, переходной системой и головным обтекателем) прибыл на технический комплекс космического ракетного комплекса «Протон» 31 июля 2019 для подготовки кластерного запуска космических аппаратов 5 West B и MEV.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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