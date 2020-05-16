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    Стала известна дата возвращения Геннадия Головкина на ринг после пандемии коронавируса

    16 Мая 2020, 03:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сопромоутер Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) Эдди Хирн рассказал, когда казахстанский боксер может провести свой следующий бой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По словам Хирна, он надеется, что Головкин вернется на ринг в августе и встретится с обязательным претендентом по линии IBF, поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Этот бой уже неоднократно переносился, а в связи с пандемией коронавируса и вовсе был отложен на неопределенный срок. Напомним, руководство платформы DAZN, с которой работает и Головкин, рассчитывает возобновить проведение вечеров бокса с июля.

    Геннадий Головкин вернул себе пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF в октябре прошлого года, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО). Ожидается, что в случае победы над Шереметой Головкин в следующем бою сразится с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО)

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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