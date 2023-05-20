Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Стала известна дата следующих выборов в Европарламент

    20 Мая 2023, 06:25

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время председательствующая в Европейском союзе Швеция объявила даты европейских выборов в 2024 году, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

    Согласно европейскому законодательству, выборы в Европарламент проводятся каждые пять лет в тот же период года, что и первые европейские выборы в 1979 году.

    Европейский парламент был создан в 1957 году и первоначально именовался Ассамблеей Европейских сообществ. Изначально члены назначались парламентами государств-членов ЕС. C 1979 года парламент избирается населением. Депутаты Европарламента делятся на политические фракции, которые представляют собой общеевропейские партийные объединения.

    Поскольку Португалия празднует национальный день 10 июня, власти этой страны обратились к Европейскому союзу с просьбой провести европейские выборы в следующем году в конце мая, опасаясь низкой явки из-за длинных выходных.

    Однако, как пишет европейская пресса, председательство Швеции в ЕС не смогло договориться об альтернативной дате выборов среди 27 стран-членов ЕС, и португальцы были вынуждены согласиться на выборы за несколько дней до Дня Португалии.

    Решение о проведении евровыборов с 6 по 9 июня будет официально утверждено на следующей неделе.

    Одновременно в Бельгии состоятся также региональные (во фламандский, брюссельский и валлонский парламенты, а также немецкоязычного сообщества) и федеральные выборы.

    Поскольку конституция Бельгии гласит, что региональные и федеральные выборы проходят в тот же день, что и европейские выборы, это решение означает, что бельгийцы будут голосовать за своих европейских, федеральных и региональных депутатов в воскресенье, 9 июня 2024 года, так как выборы в муниципальные и провинциальные советы состоятся 13 октября 2024 года.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Выборы Евросоюз Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стали известны окончательные итоги первого тура президентских выборов в Турции
    21 мая в Греции пройдут парламентские выборы
    Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай
    Приложение для раннего оповещения о землетрясениях запустят в Узбекистане
    Популярное
    1 Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
    2 Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
    3 Усилить контроль над деятельностью ФСМС намерены в РК
    4 Почти тонну незаконно выловленной рыбы выявили в Алматинской области
    5 Названы недостатки системы ОСМС
    Новости партнеров