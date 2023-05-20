Стала известна дата следующих выборов в Европарламент

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время председательствующая в Европейском союзе Швеция объявила даты европейских выборов в 2024 году, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

Согласно европейскому законодательству, выборы в Европарламент проводятся каждые пять лет в тот же период года, что и первые европейские выборы в 1979 году.

Европейский парламент был создан в 1957 году и первоначально именовался Ассамблеей Европейских сообществ. Изначально члены назначались парламентами государств-членов ЕС. C 1979 года парламент избирается населением. Депутаты Европарламента делятся на политические фракции, которые представляют собой общеевропейские партийные объединения.

Поскольку Португалия празднует национальный день 10 июня, власти этой страны обратились к Европейскому союзу с просьбой провести европейские выборы в следующем году в конце мая, опасаясь низкой явки из-за длинных выходных.

Однако, как пишет европейская пресса, председательство Швеции в ЕС не смогло договориться об альтернативной дате выборов среди 27 стран-членов ЕС, и португальцы были вынуждены согласиться на выборы за несколько дней до Дня Португалии.

Решение о проведении евровыборов с 6 по 9 июня будет официально утверждено на следующей неделе.

Одновременно в Бельгии состоятся также региональные (во фламандский, брюссельский и валлонский парламенты, а также немецкоязычного сообщества) и федеральные выборы.

Поскольку конституция Бельгии гласит, что региональные и федеральные выборы проходят в тот же день, что и европейские выборы, это решение означает, что бельгийцы будут голосовать за своих европейских, федеральных и региональных депутатов в воскресенье, 9 июня 2024 года, так как выборы в муниципальные и провинциальные советы состоятся 13 октября 2024 года.



