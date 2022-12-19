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    Стала известна дата приема заявлений для участия в январском ЕНТ

    19 Декабря 2022, 18:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 декабря стартует прием заявлений для участия в январском ЕНТ, которое продлится до 6 января. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

    По информации ведомствам, при регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

    В ЕНТ-2023 формат тестирования остался без изменений. Однако внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам «История Казахстана» (20 вопросов) и «Грамотность чтения» (15 вопросов). Таким образом, по истории Казахстана будет 20 вопросов, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Всего – 120 вопросов. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

    Кроме того, уменьшилось количество дистракторов (варианты ответа). В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.

    «Начиная с январского ЕНТ, желающие поступить на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика». Для лучшей подготовки к тестированию в начале учебного года опубликовали список терминов по информатике, которые будут встречаться на ЕНТ. На самом тесте у участников, которые сдают на русском языке, будет перевод терминов на казахском и английском языках, у сдающих на казахском – на русском и английском, у сдающих на английском – на казахском и русском. Также для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

    В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
    Образование ЕНТ Миннауки и высшего образования РК
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