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    Стала известна дата и место боя Головкин - Мурата

    28 Октября 2021, 02:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал ESPN рассказал подробности следующего боя казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как и ожидалось, соперником 39-летнего казахстанца станет японец Риота Мурата (16-2, 13 КО), а бой состоится 29 декабря в Сайтаме (Япония) на Saitama Super Arena.

    На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF. Официальный анонс боя должен быть опубликован на следующей неделе.

    Напомним, Геннадий Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда удосрочил в седьмом раунде польского боксера Камила Шеремету (21-2, 5 КО).


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин Бокс
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