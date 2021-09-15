Стал очень известным в Корее - посол Ку Хонг-сок о казахстанце, спасшем людей при пожаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг-сок прокомментировал историю с казахстанцем, который спас 10 граждан в Южной Корее. Также он проинформировал, что Казахстан и Южная Корея проводят переговоры в целях решения вопросов трудовой миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, казахстанца Алиакбара Юлдашева наградили за спасение людей при пожаре в Корее. Год назад Алиакбар Юлдашев из Казахстана получил грамоту, выданную Министром здравоохранения Республики Корея в знак признания его героического поступка.

Он спас 10 человек во время пожара.

«В прошлом году, когда было онлайн-поздравление по случаю праздника - Дня основания Кореи, он (Алиакбар Юлдашев) специально для нас, для посольства, записал поздравительную речь. В Корее такие благородные дела и поступки имеют очень большой резонанс. Поэтому господин (Алиакбар) стал очень известным в Корее. Хочу сказать, что благодаря ему имидж о гражданах Казахстана еще больше повысился в глазах граждан Кореи», - сказал посол Ку Хонг-сок в ходе встречи с журналистами в Нур-Султане.

По словам посла, Правительство Южной Кореи со своей стороны признало заслуги казахстанца.

«Вы знаете, он до этого находился в Корее нелегально. Правительство после данного поступка дало ему законное основание пребывать в Корее. Сейчас он находится там», - сказал Ку Хонг-сок.

Посол также отметил, что нелегальная трудовая миграция придает негативное влияние в отношениях между странами.

«Думаю, что в дальнейшем две стороны - правительства Республики Кореи и Республики Казахстан будут решать вопросы по уменьшению нелегальной рабочей миграции в Корее», - добавил он.

Посол прокомментировал, что вопросы нелегальной рабочей силы являются важными для Южной Кореи.

«В Корее очень много представителей и других стран. Это является общим социальным вопросом. Правительство Кореи хочет решить вопрос нелегальных мигрантов. Но, именно такой момент, когда Правительство дает послабление либо преимущество нелегальным мигрантам одной страны - такое, конечно, невозможно. Две страны (Казахстан и Южная Корея) проводят активные переговоры для того, чтобы решить вопросы нелегальной миграции, также ограничить риски и сделать так, чтобы молодые люди из Казахстана могли законно прибывать в Корею для трудовой миграции. Эти вопросы очень важны и мы со своей стороны прилагаем усилия», - отметил Ку Хонг-сок.

Наряду с этим посол рассказал, какие документы были подписаны по итогам визита Президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Южную Корею.

«В рамках визита в присутствии двух глав государств были подписаны меморандумы о сотрудничестве. Было подписано пять меморандумов между государственными органами, среди них есть есть меморандум между акиматом Кызылордиснкой области с министерством по делам ветеранов и патриотов, в рамках меморандума планируется сохранение мемориала жертвам политических репрессий имени Хон Бом До в Кызылординской области и реализация социальных проектов. Также был подписаны меморандумы по управлению водными ресурсами, по менеджменту архивных документаций», - сказал в ходе встречи с журналистами посол.