Стальные магистрали Казахстана сыграли большую роль в достижении Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы знаем, что 9 из 10 пуль Красной Армии во время Великой Отечественной войны были отлиты из казахстанского свинца, но не до конца осознаем значимый вклад железных дорог Казахстана как составной части магистральной сети СССР в победе над фашизмом.

На военных рельсах

В первые месяцы войны началась конверсия промышленности республики. В условиях, когда природоресурсные источники европейской части Союза находились в оккупации, Казахстан превратился в мощный арсенал фронта. Всего за 1941—1945 годы здесь построили 460 новых промышленных предприятий.

Как отмечал в своей книге «Казахстан - арсенал фронта» академик Манаш Козыбаев: «Вторая мировая война — война громадных резервов, война насыщенных передовой техникой армий, война исключительной маневренности — еще раз подтвердила правоту классиков марксизма-ленинизма. Работа транспорта стала неотъемлемой частью стратегических планов воюющих сторон».

Война внесла большие изменения в географию грузовых потоков. Удельный вес дорог Средней Азии и Казахстана в погрузке повысился с 7,9% в 1940 г. до 15,1% в 1942 г. По железным дорогам республики было перевезено только в Казахстан и Среднюю Азию около 1,5 миллиона эвакуированного населения, оборудование, 308 перебазированных предприятий, пишет в своей книге академик. Основная тяжесть по снабжению нужд тыла и фронта легла на железные дороги.

Наконец, в годы войны, особенно на первом этапе, неизмеримо возросла роль железных дорог республики. Они связывали среднеазиатский, казахстанский тылы с фронтом, центральными районами.

М. Козыбаев подчеркивал, что «выдающуюся роль в развитии экономики страны сыграл в грозном 1942 г. рабочий класс железнодорожного транспорта». Значительно возросла роль в военной экономике страны Карагандинской дороги. Драгоценным стратегическим сырьем - углем она обеспечила многие жизненно важные оборонные объекты.

Родина высоко оценила труд гвардейцев-железнодорожников. В августе 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий правительства и военного командования по перевозкам оборонных и народнохозяйственных грузов наградил большую группу работников Турксиба, Карагандинской, Оренбургской и других дорог.

Под свистом пуль и под носом у фашистов

Учитывая всю важность развития железнодорожной инфраструктуры в Казахстане, куда были эвакуированы сотни промышленных предприятий с европейской части СССР, в годы ВОВ продолжилось строительство стальных магистралей. Это, к примеру, магистраль Гурьев — Кандагач-Орск (1936—1944), связавшая нефтепромыслы Эмбы с Уралом и улучшившая сообщение между рядом регионов России. Это и линия Акмолинск-Карталы (1939—1943), которая, как отмечалась выше, обеспечила эффективную доставку угля Караганды на Южный Урал. Это и участки Коксу-Текели-Талдыкорган и Атасу-Каражал. Протяженность казахстанских стальных магистралей достигла 10 тыс. км. Период Великой Отечественной войны отмечен и созданием на железных дорогах Казахстана производственной базы по ремонту подвижного состава и путевого хозяйства.

В 2005 году тогдашний вице-президент АО «НК «ҚТЖ» Кадыл Таласпеков в статье, посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне (журнал «Железнодорожный транспорт», №6), писал, что «в условиях военного времени стальные магистрали Казахстана работали практически непрерывно».

«Параллельно с напряженной работой на действовавших линиях шло возведение новых путей. В результате усилий железнодорожных строителей за годы войны протяженность железных дорог Казахстана выросла на 25%, с 1941 по 1944 г. в разных регионах было введено в строй более десяти новых линий - невиданный размах строительства даже для мирного времени», - отметил он.

В условиях, когда весь народ проявлял массовый героизм, железнодорожники, естественно, не могли остаться в стороне. Как указывал Кадыл Таласпеков, «участники спецформирований НКПС нередко водили поезда по дорогам, где были разрушены станции, пункты тепло- и водоснабжения».

«Выполняя рейсы, часто приходилось прорываться сквозь вражеский огонь. Все крупные стратегические операции Великой Отечественной войны - битва под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, сражение на Курской дуге, да и само взятие Берлина - потребовали подвоза в общей сложности 350-500 тыс. вагонов. И эту огромную работу вынес на своих плечах личный состав колонн паровозов особого резерва НКПС, - делится Кадыл Таласпеков. - По приказу из Центра такая колонна паровозов особого резерва N° 34 в месячный срок была создана и на Туркестано-Сибирской железной дороге Казахстана. Местом формирования стала станция Сары-Озек на юге страны. Личный состав колонны - 425 человек - был укомплектован из железнодорожников, эвакуированных из России и других союзных республик».

Ценой огромных усилий железнодорожников колонна была укомплектована всего за две недели, в 2 раза быстрее назначенного командованием срока. В результате удалось досрочно начать отправку эшелонов с воинскими грузами из Казахстана в направлении Сталинградского фронта. Всего в помощь нашим войскам под Сталинградом из Казахстана было отправлено 30 таких эшелонов с сотнями тонн оружия, обмундирования и продовольствия.

За счет внедрения коллективом колонны ряда рационализаторских предложений пробег каждого локомотива без ремонта был доведен до 110 тыс. км вместо 40-45 тыс. км, предусмотренных нормой. И это несмотря на использование на паровозах обедненных углей, дров, а то и вообще различных отходов. При этом под боком у врага совершались настоящие геройские подвиги. Например, старший машинист В.К. Карлов провел по понтонному (!) мосту через Днепр поезд весом 1550 т, что оказалось совершенно неожиданным для фашистов».

Железнодорожники в военное и мирное время

Работники железной дороги во все времена отличались высоким уровнем дисциплины и ответственности. Когда война закончилась, и страна постепенно переходила на «мирные» рельсы, многие ветераны, которые до 1941-го года трудились на стальных магистралях, вернулись на прежние места. Некоторые стали железнодорожниками уже после того, как прошли горнило ВОВ. Один из них – заслуженный костанайский железнодорожник Виктор Малыгин. Не так давно он отметил свое 95-летие.

На фронт он ушел еще в 17-летнем возрасте, записавшись добровольцем. Служил в артиллерии, дошел до Берлина. Является кавалером орденов Славы III степени, Отечественной войны II степени, награжден медалью «За победу над Германией». Всю свою трудовую карьеру Виктор Малыгин отдал Костанайскому локомотивному депо, где работал машинистом паровоза, электровоза, тепловоза… В 1980 году вышел на заслуженный отдых.

В 1942-м году совсем еще юнцом был призван в действующую армию Григорий Степенко. Он освобождал от фашистских захватчиков Белгород, Орел, Харьков, Курск, форсировал Днепр, воевал за Кенигсберг и Варшаву. Во время боев за Кенигсберг получил контузию. Награжден медалью «За отвагу».

«Со свистом пролетали пули, гремели снаряды, на моих глазах гибли товарищи, с которыми час назад шел в наступление. Все это надо было пережить», - со слезами на глазах вспоминает ветеран.

С 1950 года и до выхода на пенсию в 1981-м Григорий Степенко проработал на Карагандинской железной дороге. Несмотря на преклонный возраст, он и по сей день занимается активной общественной деятельностью.

В селе Матай (Алматинская область) одним из самых уважаемых жителей был кавалер орденов Великой Отечественной войны и Богдана Хмельницкого Бекимбек Букенов. Семья Бекимбека-ата состоит сплошь из железнодорожников, а 9 Мая по традиции собираются в родительском доме почтить память Бекимбека Раевича. Он служил в одном полку с Маншук Маметовой, и проявил себя во время Невельской наступательной операции. В мирное время Бекимбек Букенов работал на родной железнодорожной станции Матай.

«Мы не должны забывать священный подвиг наших отцов и дедов, которые ценой своей жизни защищали Родину», – сказал сын Бекимбека Букенова Турысбек.

Также по традиции 9 Мая за одним столом собирается братья и сестры директора департамента пожарной безопасности и восстановительных работ Дирекции магистральной сети ҚТЖ Бахытжана Дилимбетова, чтобы почтить память своего отца - Налибая Дилимбетова . Осенью 1942 года Налибай был призван в ряды Красной Армии. Служил во фронтовой разведке, участвовал в боях на Белгородско-Харьковском направлении, операции на Левобережной Украине, битве за Днепр, Псков. Был неоднократно ранен, награжден двумя медалями «За боевые заслуги», орденами Отечественной войны I и II степени.

После окончания ВОВ Налибай Дилимбетов продолжил службу в армии, а впоследствии – в органах внутренних дел.

«В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции поздравительные мероприятия не такие, как мы все привыкли. АО «НК «ҚТЖ» не забывает ветеранов-железнодорожников, и для каждого из них приготовило подарки. С Днем Победы!», - добавили в КТЖ.



