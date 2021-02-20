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    Стал известен состав сборной Казахстана по боксу на Олимпиаду в Токио

    20 Февраля 2021, 00:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев подтвердил, что изменений в составе команды на Олимпиаду в Токио не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Список казахстанских боксеров с олимпийскими лицензиями выглядит следующим образом: Сакен Бибосынов (52 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Закир Сафиуллин (63 кг), Абылайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (81 кг), Василий Левит (91 кг), Камшыбек Кункабаев (91+ кг).

    Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил мировой отборочный турнир по боксу, который должен был пройти в Париже в июне.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада
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