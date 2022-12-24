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    Стал известен состав сборной Казахстана на международный турнир по теннису в Брисбене

    24 Декабря 2022, 20:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стал известен состав казахстанской сборной на первый в истории командный турнир United Cup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Meta-ratings.kz.

    Список опубликовала пресс-служба международного турнира. В нем присутствуют Александр Бублик (37 место в рейтинге АТР), Юлия Путинцева (51 место в рейтинге WTA), Жибек Куламбаева (201), Григорий Ломакин (207), Денис Евсеев (292) и Гозаль Айнитдинова (393).

    Кубок пройдет с 29 декабря по 8 января в Австралии. Сборная Казахстана все матчи проведет в Брисбене. В группе с казахстанцами оказались команды Польши и Швейцарии. Всего в United Cup выступят 18 сборных.
    Спорт Теннис
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