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    Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по плаванию в Японии

    5 Июля 2023, 22:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 июля в Фукуоке (Япония) будет дан старт чемпионату мира-2023 по водным видам спорта. В плавании команду Казахстана представят четыре спортсмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Отбор на мировое первенство проводился посредством выполнения специальных квалификационных нормативов. Для того чтобы стать участником ЧМ необходимо было проплыть дистанцию за определенное время.

    В итоге Казахстан на предстоящем ЧМ будут представлять четыре пловца:

    Адильбек Мусин (50, 100 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем);

    Ксения Игнатова (50, 100, 200 метров на спине);

    Диана Тасжанова (800, 1500 метров вольным стилем);

    Аделаида Пчелинцева (50, 100 метров брассом).

    Соревнования по плаванию начнутся 23 июля. Первым на старт от казахстанской команды выйдет Адильбек Мусин. 23 июля он выступит на дистанции 50 метров баттерфляем.

    В рамках ЧМ по водным видам спорта розыгрыш медалей будет производиться в прыжках в воду, артистическом плавании, водном поло и плавании на открытой воде.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Плавание
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