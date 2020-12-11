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    Стал известен состав пар андеркарда вечера бокса Головкин - Шеремета

    11 Декабря 2020, 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 декабря в Голливуде, штат Флорида, состоится вечер бокса, в главном бою которого чемпион мира IBF/IBO в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет защиту титулов в бою с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В андеркарде другой казахстанец Али Ахмедов (16-0, 12 КО) сразится с эквадорским боксером Карлосом Гонгорой (18-0, 13 КО) за вакантный пояс чемпиона мира IBO во втором среднем весе.

    Также болельщики смогут увидеть следующие поединки:

    Джон Райдер (28-5, 16 КО) — Майк Гай (12-5-1, 5 КО), второй средний вес;

    Чой Хён Ми (17-0-1, 4 КО) — Калиста Сильгадо (19-11-3, 14 КО), второй полулегкий вес, за титул чемпионки мира WBA Super;

    Джалан Уокер (6-0, 6 КО) — Рафаэль Рейес (18-11, 14 КО), полулегкий вес;

    Решат Мати (8-0, 6 КО) — Деннис Окот (4-4-1, 2 КО), полусредний вес.

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    Спорт Головкин
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