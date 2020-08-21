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    Стал известен гонорар Головкина за следующий бой в случае санкций DAZN

    21 Августа 2020, 10:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство стриминговой платформы DAZN намерено существенно сократить гонорар своей главной звезде, мексиканскому боксеру Саулю Альваресу, за следующий бой, если это не будет трилогия с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

    Если «Канело» решит провести поединок с турком Авни Йылдырымом, то заработает лишь 50% от его фиксированного гонорара в 35 миллионов долларов — 17,5 миллиона. Также DAZN может применить аналогичные санкции и в отношении Головкина, если он решит подраться с польским ноунеймом Камилом Шереметой. В таком случае гонорар Головкина составит не 15 миллионов долларов (столько он получил за бои со Стивом Роллсом и Сергеем Деревянченко), а лишь 7,5 миллиона долларов.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Современная культура
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