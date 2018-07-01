Стадо овец и коз убила молния на Иссык-Куле

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В кыргызстанском селе Кутургу Тюпского района Иссык-Кулской области молния ударила в стадо мелкого рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНИА «Кабар» .

Как сообщила пресс-служба МЧС, ЧП произошло 17 июля на пастбище Суран. У владельца сараев К. Солтоева в результате удара молнии погибли 44 овцы и 12 коз.

На место выехали ветеринары, представитель районной администрации и 20 местных жителей.