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Стадо овец и коз убила молния на Иссык-Куле

19 Июля 2018 12:00 344
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Стадо овец и коз убила молния на Иссык-Куле

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В кыргызстанском селе Кутургу Тюпского района Иссык-Кулской области молния ударила в стадо мелкого рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНИА «Кабар» .

Как сообщила пресс-служба МЧС, ЧП произошло 17 июля на пастбище Суран. У владельца сараев К. Солтоева в результате удара молнии погибли 44 овцы и 12 коз.

На место выехали ветеринары, представитель районной администрации и 20 местных жителей.

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Ключевые слова: Кыргызстан,
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