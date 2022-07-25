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    Стадо овец сбил водитель в Атырауской области

    25 Июля 2022, 15:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области водитель автомобиля сбил на дороге 24 овцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инцидент произошел 25 июля около 06:30 в районе населенного пункта Жантерек. На 400 километре республиканской трассы Атырау-Актобе водитель автомобиля RAVON R4 сбил 24 овцы. В результате происшествия причинен материальный ущерб на сумму 1 200 000 тенге. В отношении хозяина животных, пасшего овец вдоль дороги, составлен административный протокол по части 2 статьи 408 КоАП РК, предусматривающей наказание за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе Атырау - Уральск погибли три человека.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Видео
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