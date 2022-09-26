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    Стадион на три тысячи мест открыли в Атырауской области

    26 Сентября 2022, 08:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области открыт новый центральный стадион на 3000 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поздравляю всех с открытием нового спортивного объекта. Мы все являемся свидетелями того, как развивается и хорошеет у наш город. С каждым годом по просьбам жителей строятся новые объекты. Один из них - это оборудованный по современным стандартам центральный стадион, который был открыт сегодня и будет служить на благо населения»,- сказал на церемонии открытия аким района Жумабек Каражанов.
    Строительство стадиона было начато в 2020 году. Это спортивный комплекс площадью 4,7 тысячи квадратных метров. В дополнение к основному стадиону вместимостью до 3000 человек к комплексу примыкает здание с крытым стадионом для проведения спортивных мероприятий в зимнее время. Есть крытый бассейн и спортивные тренажерные залы.

    Таким образом, новый спортивный комплекс может вместить в общей сложности 3 250 человек и позволит проводить занятия одновременно по нескольким видам спорта круглый год.

    В Жылыойском районе в настоящее время работают 5 спортивных школ для детей и подростков и 1 филиал, которые посещают в общей сложности 2490 юных спортсменов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Спорт
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