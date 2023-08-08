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    Стадион и нескольких футбольных полей построят в селах Мангистауской области

    8 Августа 2023, 18:01

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов во время встречи объявили о строительстве футбольных полей в двух аулах Мангистауской области для развития футбольных навыков сельской молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

    В ходе встречи они обсудили принимаемые меры в реализации задач по развитию массового футбола в регионе. Глава КФФ Адлет Барменкулов обозначил основные программы, реализация которых осуществляется в области.

    «Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, развитие массового футбола в регионах является приоритетной задачей для федерации. Наша совместная с УЕФА программа реновации футбольных полей направлена на улучшение футбольной инфраструктуры в регионах. Мы стремимся сделать футбол более доступным через новые и восстановленные футбольные площадки. Совместно с руководствами региона планируем проводить большую работу для качественной реализации программы. Мы также запланировали строительство футбольных полей в двух селах Мангистауской области. В рамках программы «Футбол в аулах» у сельской молодежи появится возможность развивать свои футбольные навыки», - отметил Президент КФФ.

    Еще одним важным направлением в развитии футбола в регионе станет повышение качества управления футбольными клубами.

    «Я рад сообщить, что футбольный клуб «Каспий» станет первым из шести клубов, участвующих в программе КФФ по повышению уровня компетенции футбольных менеджеров. Эта программа призвана повысить уровень профессионализма в управлении футбольными клубами», - добавил Адлет Барменкулов.

    Нурлан Ногаев подчеркнул важность пропаганды здорового образа жизни.

    «Забота о здоровье населения является нашей ключевой задачей, поэтому важно активно пропагандировать массовый спорт и развивать соответствующую инфраструктуру. Акиматом области проводится системная работа по увеличению спортивных объектов и модернизации существующих, выделены средства на замену покрытия на стадионе «Жас Қанат», а также разрабатывается проект по строительству стадиона рядом со спортивным комплексом футбольного клуба «Каспий» в 4 микрорайоне. Все это позволит молодежи и болельщикам повысить свой спортивный потенциал. Это тоже немаловажный вопрос, на который стоит уделять пристальное внимание», - сказал Нурлан Ногаев.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Спорт Мангистауская область
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