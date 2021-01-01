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    Стадион и крытые хоккейные корты построят в районах СКО

    1 Января 2021, 09:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 2021 году планируют построить 10 спортивных объектов на общую сумму в 2,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе намерены построить общежитие для школы-интернат-колледжа, стадион в селе Саумалколь в Айыртауском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Тимирязево Тимирязевского района и крытые хоккейные корты в Жамбылском, Тайыншинском, Айыртауском, Аккайынском, Уалихановском, Акжарском районах и районе Шал акына.

    «В 2020 году финансирование отрасли спорта увеличили на 18%, в два раза – сумму на ремонт спортивных объектов. Из запланированных шести физкультурно-оздоровительных комплексов и пяти крытых хоккейных кортов уже сдали в эксплуатацию ФОК в городе Тайынша и крытый хоккейный корт в селе Новоишимское. Остальные ФОКи и хоккейные корты будут введены в 2021 году», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

    Всего в области функционирует 2 891 спортивное сооружение.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Программа развития регионов-2020 Регионы Казахстана
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