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    Стабилизировать цены на лук в ближайшее время обещают чиновники

    7 Февраля 2023, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев прокомментировал ситуацию с ростом цен на лук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сетях «Магнум», и еще, наверное, в «Смоле» цены на лук за 400 тенге. Это связано с кратковременным всплеском, и то, что был ажиотаж. Все мы знаем ситуацию на рынке лука, которая складывается в последний месяц. В прошлом году мы собрали 1,5 млн тонн лука, из них 1,1 млн только в Жамбылской области», - сказал Ербол Карашукеев на брифинге в Правительстве.

    Он назвал причины.

    «Но из-за того, что у наших соседей была неблагоприятная ситуация – к примеру, в Узбекистане сильные заморозки – резко увеличился спрос на лук, и его начали вывозить. Неделю назад мы ввели запрет на вывоз лука, и сейчас ситуация с ценами на лук будет стабилизироваться. Запасов лука в Жамбылской области – примерно 100 тысяч тонн – нам будет достаточно до следующего урожая», - отметил глава Минсельхоз.

    «Оптовые цены у производителей колеблются от 150 до 200 тенге. Такие всплески связаны с логистическими вопросами, в ближайшее время ситуация будет урегулирована», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Цены и тарифы Сельское хозяйство
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