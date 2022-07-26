Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Стабилизацию цен на сахар прогнозируют к осени в Казахстане

    26 Июля 2022, 13:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев прогнозирует падение цен на сахар к осени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По прогнозам Российской Федерации, экспорт сахара будет открыт с сентября. Прогнозируется, что урожай свеклы будет на уровне. Поэтому в июле - августе цены на сахар будут высокими. Думаю, что после этого постепенно снизятся цены, ситуация на рынке стабилизируется», – сказал Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК.

    По его словам, местным акиматам необходимо уметь грамотно регулировать рынок.

    «Нынешние длинные очереди и паника возникают вокруг дешевого сахара. Даже в сентябре, когда мы завезем сахар извне и продолжим продавать небольшую часть по цене ниже себестоимости, паника продолжится. С учетом объемов сахара, ввозимого в страну в июле, производимого заводами, мы покрываем потребность на 150 %. В августе этот показатель достигнет 170 %», - добавил министр.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Россия Цены и тарифы Общество Сахар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду