Стабилизация цен на продукты - какие меры принимает Правительство Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос, связанный с ростом инфляции, актуален во всем мире. Например, в США рост цен составил 8,8%, а в государствах Евросоюза – 8,6%. Цены растут и в соседних странах. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, цены на продукты питания в мире за год выросли на 34%.

«И у нас уровень инфляции сейчас составляет 14,5%. Но тем не менее, мы приняли и реализуем с начала года специальные антиинфляционные действия для недопущения необоснованного роста цен. Первоочередная системная мера - обеспечение внутреннего рынка полностью отечественной продукцией. Для этого с начала года мы удвоили оказание финансовой помощи для сельского хозяйства. Например, на весенне-полевые и осенние уборочные работы выделено с 70 млрд до 140 млрд тенге. С 40 до 80 млрд тенге увеличена сумма на форвардные закупочные мероприятия», - сказал Алихан Смаилов в интервью.

«В целом, в текущем году объем выделенных средств на сельское хозяйство составил 300 млрд тенге, весной при уточнении бюджета мы увеличили его вдвое. Эти же средства окажут положительное влияние на производство отечественной продукции», - добавил он.

Как проинформировал глава Правительства, вопрос по стабилизации цен обсуждается еженедельно.

«Правительством принимается несколько оперативных мер. Во-первых, это устранение некоторых барьеров, связанных с торговлей. Во-вторых, выделение дополнительных средств в стабилизационные фонды и создание этих фондов в регионах. Существует специальный подход, который называется «оборотная схема». В результате этого отечественные производители обеспечат наши торговые сети соответствующими продуктами питания по стабильным ценам», - сказал Премьер-Министр.

Вместе с тем, как отметил глава Правительства, усиливаются меры антимонопольного регулирования.

«В прошлом году мы приняли в законодательство норму о том, что торговая надбавка цен на социально значимый товар не должна превышать 15%. Усиливаем мониторинг данной нормы в каждом торговом центре. Полагаем, что все это положительно скажется на стабилизации цен», - сказал Алихан Смаилов.



