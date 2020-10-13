Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнёр и союзник - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнёр и союзник, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Президент С. Жээнбеков является легитимным главой государства, поэтому поддерживаю его действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране. Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнёр и союзник», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

«Приветствую постепенное возвращение ситуации в Братском Кыргызстане в конституционное поле, к чему наша страна призывала все политические силы с самого начала их противостояния»,- отметил Президент РК.