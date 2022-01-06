Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Стабильную ситуацию отмечают в Карагандинской области

    6 Января 2022, 19:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация в Карагандинской области на данный момент стабильная, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар24».

    В Карагандинской области обстановка стабильная. Магазины, обслуживающие организации, работают в штатном режиме. Со вчерашнего вечера в области введен режим чрезвычайного положения в связи с этим принимаются все необходимые меры безопасности. В регионе также действует комендантский час с 23:00 ночи до 7:00 часов утра.

    «В Карагандинской области введено чрезвычайное положение. В связи с этим принимаются все необходимые меры безопасности. Для нас выпало нелегкое испытание. Прошу проявить терпение и понимание», - прокомментировал заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов.

    Телеканал также сообщил, что правоохранители отстояли здание акимата Жамбылской области, региональный филиал партии «Nur Otan» и управление полиции города Тараза.

    «Под контроль местных властей перешел и акимат Семея. Сейчас здание тщательно проверяют. В целом, ситуация в Жамбылской области и ВКО под контролем. Инженерные коммуникации и инфраструктура работают в штатном режиме», - говорится в информации.

    Напомним, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Карагандинской области».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Карагандинская область Безопасность Регионы Казахстана Политика Караганда ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Ограничить посещение лесов намерены в ВКО
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам