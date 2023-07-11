Стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В условиях современной цифровой цивилизации и экономики знаний одной из ключевых потребностей человека, особенно городского жителя, становится доступ к интернету. Об этом сказал Президент на сегодняшнем совещании по вопросам развития Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В условиях современной цифровой цивилизации и экономики знаний одной из ключевых потребностей человека, особенно городского жителя, становится доступ к интернету. Мы везде заявляем об Астане как об «умном городе» и региональном IT-хабе, что автоматически подразумевает высокое качество базовой цифровой инфраструктуры. Однако стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. Это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.