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    Стабильная макроэкономическая ситуация сохраняется в Актюбинской области - Ондасын Уразалин

    13 Июня 2022, 19:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области по итогам 2021 года темп роста экономики составил 103,1 %. Темпы роста по 6 из 7 показателей сложились на 100-процентном уровне. Об этом сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в ходе пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Актюбинской области обеспечена положительная динамика по всем основным социально-экономическим показателям. Так, объем промышленного производства составил 102,7%, инвестиций – 120,6%, строительства – 104%, ввода жилья – 113,6%, торговли – 104,8%.

    «Основную долю в экономике региона занимает промышленность – около 37%. Для обеспечения роста промышленности вводятся в эксплуатацию новые предприятия, а также проводится модернизация на действующих. В 2021 году в регион привлечено 842,6 млрд тенге инвестиций. До конца года планируется ввод 23 инвестпроектов в сферах энергетики, нефтепереработки, пищевой промышленности, цифровизации на сумму 80 млрд тенге и созданием около 1,2 тысячи рабочих мест», - сообщил Ондасын Уразалин.

    По словам акима области, в целом по итогам 5 месяцев с начала года сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация.

    «По итогам 5 месяцев в регионе сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. Будут приняты необходимые меры для реализации поручений Главы государства по улучшению благосостояния населения и обеспечению социально-экономического роста в целом»,- сказал аким области.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Экономика
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