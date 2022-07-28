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    США заказали дополнительно 800 тыс. доз вакцины против оспы обезьян

    28 Июля 2022, 11:42

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило, что почти 800 тыс. доз вакцины против оспы обезьян скоро будут доступны для распространения в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Объявление было сделано на фоне растущей критики в адрес американских властей о слишком медленной вакцинации населения и неспособности сдержать инфекционное заболевание.

    Почти две недели назад регулирующие органы здравоохранения США заявили, что завершили необходимые проверки и успешную сертификацию вакцины на предприятии Bavarian Nordic в Дании.

    В департаменты здравоохранения США уже было отправлено более 310 тыс. доз двухразовой вакцины Jynneos. Но в клиниках Сан-Франциско, Нью-Йорка и других крупных городов отмечают, что все еще недостаточно прививок, чтобы удовлетворить имеющийся спрос.

    По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 27 июля в США было зарегистрировано более 4,6 тыс. случаев заражения оспой обезьян, что является самым высоким показателем в мире.

    Официальные лица США объявили в этом месяце о заказе еще 5 млн доз вакцины, но ожидается, что основная часть поступит в страну не раньше следующего года.


    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Вакцинация Мировые новости Обезьянья оспа
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