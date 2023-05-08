США заинтересованы в экономическом сотрудничестве со странами Центральной Азии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Международном научном центре имени Вудро Вильсона в городе Вашингтоне прошла конференция «Геоэкономика: за пределами углеводородов и зависимости на Новом Шелковом пути», касающаяся стратегических перспектив в Центральной Азии с участием американских экспертов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходило под руководством старшего научного сотрудника Евразийского центра «Atlantic Council» Ариэля Коэна, который отметил, что Центральная Азия является значительным экономическим игроком среднего размера в глобальном масштабе.

Председатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр

О центральноазиатском регионе с геоэкономической точки зрения рассказал председатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр.

Он отметил, что Россия на данный момент остается крупнейшим ключевым партнером стран Центральной Азии в сфере экономики и безопасности, нравится ли это или нет, такова реальность.

Ф. Старр подчеркнул, что все страны региона следуют тому, что было написано в книге Касым-Жомарта Токаева 1997 года «Под стягом независимости. Очерки о внешней политике Казахстана», в которой была изложена идея о сбалансировании отношений России и Китая. Затем 2-3 года спустя была опубликована статья, в которой данная концепция была дополнена Западом для уравновешивания отношений с Россией и Китаем.

Однако эксперт отметил, что в рамках операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане США игнорировали Центральную Азию и после выхода из исламской страны политика в Центральной Азии не изменилась.

За прошедший год Институт Центральной Азии и Кавказа провел десятки интервью с официальными лицами, а также экспертными и деловыми кругами всех центральноазиатских государств, которые не могут сказать что-либо позитивное о формате «С5+1». В ближайшее время будет опубликована статья «Политика США глазами Центральной Азии».

Эксперт отметил, что если США не будут активно сотрудничать в рамах формата «С5+1», эту инициативу перехватит Китай. США должны играть активную роль ни против кого-либо, а во имя отстаивания западных ценностей – открытых политических систем и экономик.

Доктор философии Марша МакГроу Олив

Адъюнкт-преподаватель европейских и евразийских исследований Школы передовых международных исследований Джона Хопкинса Марша МакГроу Олив также отметила, что Центральная Азия сильно связана с Россией в геоэкономическом плане.

Регион зависит от российского импорта в ряде областей: металлургия, сельское хозяйство, химическая промышленность и машиностроение. Казахстан разделяет права собственности и подвижной состав с Россией и Беларусью в рамках Евразийского железнодорожного альянса, который проходит по северному коридору.

Зависимость от Китая будет также расти из-за отсутствия инвестиций от других партнеров. В 2022 году товарооборот между регионом и Китаем резко вырос на 32% и составил 32 млрд долларов.

В настоящее время наблюдаются действия ЕС, Турции и других стран по расширению своих соглашений о стратегических инвестициях в регионе.

Как подчеркнула эксперт, в рамках американской программы «Экономическая устойчивость» Центральной Азии выделено 50 млн долларов, что уступает прямым инвестициям из России и Китая.

М. Олив отметила, что«Северный коридор» восстанавливается и достиг пика 2021 года, по которому товары направляются в Польшу и Венгрию, где существует большое китайское присутствие, а также в Бельгию, где находится центр китайской компании «Alibaba». Таким образом, наблюдается увеличение спроса с Востока на Запад и этот процесс будет продолжаться из-за роста экономики Китая, несмотря на геополитические проблемы.

Эксперт дала свои рекомендации в отношении политики США с Китаем в Центральной Азии. Крупные многосторонние западные банки развития должны стратегически сотрудничать с азиатским банком в инфраструктурных инвестициях в котором доминирует Китай для строительства Среднего коридора.

Представитель Торговой Палаты США Дженнифер Миэль

Представитель Американо-Казахстанского делового совета Торговой палаты США Дженнифер Миэльрассказала о наблюдаемом росте корпоративных инвестиций с участием США в регионе.

Американские компании смотрят на Центральную Азию в позитивном ключе. Отмечается диверсификация торговли. Новые американские компании обращаются в Торговую палату США, чтобы по-новому взглянуть на регион. Получают развитие новые проекты в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, услугах интернета, здравоохранении и логистике.

Эксперт признала достигнутый прогресс в регионе, где планируются масштабные реформы, особенно в Казахстане и Узбекистане.

По мнению Дж.Миэль, американским компаниям следует продолжать взаимодействовать со странами Центральной Азии, увеличивать свои инвестиции и привлекать новые компании.

В частности, наблюдается интерес к региону со стороны небольших и средних американских компаний, что поощряется Деловым советом Торговой палаты США.

В июне планируется направить деловую делегацию США в Казахстан, в которой около 30 американских компаний посетят Астану и Алматы, что будет приурочено к Международному форуму Астана.

Товарооборот между США и Казахстаном находится на историческом уровне – 3 млрд долларов, и данный рост наблюдается с момента окончания пандемии.

Бывший специальный помощник президента и старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности Эрик Грин

Старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности Эрик Гринотметил, что необходимо использовать возможности внедрения западных ценностей и повышения стандартов в странах Центральной Азии, чтобы их инвестиционный климат был более открытым для американских товаров, услуг и инвестиций.

США поддерживают усилия по гармонизации таможенных и пограничных процедур и налаживанию связей с частным сектором. Также поощряются американские малые и средние предприятие для работы в Центральной Азии.

Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт

Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт отметил, что Казахстан является ключевым партнером в американской глобальной повестке дня в области энергетической безопасности.

Помимо углеводородов, страна обладает исключительным потенциалом в области возобновляемых источников энергии и ресурсов с точки зрения важнейших полезных ископаемых.

«Наша поддержка суверенитету и территориальной целостности стран остается неизменной», - заявил Дж. Пайетт.

Американский чиновник в ходе посещения стран Центральной Азии обнаружил большой интерес во всем регионе к сотрудничеству с США и американскими компаниями, в том числе по вопросам изменения климата и водным ресурсам.

Помощник госсекретаря США подчеркнул приверженность активному стратегическому и энергетическому диалогу между США и Казахстаном в этом году, который является совместным мероприятием государств и министерств энергетики двух стран.



