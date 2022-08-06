США выразили готовность содействовать продвижению политических реформ в РК

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Состоялся рабочий визит первого заместителя министра иностранных дел РК Акана Рахметуллина в Вашингтон, в ходе которого стороны «сверили часы» по актуальным темам двусторонней и международной повестки дня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Прошедшие встречи с официальными лицами Белого дома, Государственного департамента и представителями Комиссии США по международной религиозной свободе позволили обсудить широкий спектр вопросов, включая ход реализации политических реформ и демократических преобразований в Казахстане, региональную безопасность, ядерное нераспространение, дальнейшие усилия по борьбе с пандемией COVID-19, а также предстоящий Съезд лидеров мировых и традиционных религий в г. Нур-Султан.

Стороны положительно отметили недавний визит заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в США, который придал значительный импульс активизации расширенного стратегического партнерства.

Замминистра иностранных дел РК подчеркнул приверженность страны универсальным принципам прав человека, в том числе обеспечению свободы вероисповедания. Американская сторона выразила готовность содействовать продвижению политических реформ.

Отдельное внимание казахстанский дипломат уделил вопросам в сфере ядерного разоружения и нераспространения, а также региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.

Достигнута договоренность продолжить диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Фото: gov.kz