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    США выделят 100 млн долларов помощи Турции и Сирии

    21 Февраля 2023, 14:35

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении 100 млн долларов Турции и Сирии на ликвидацию последствий землетрясений магнитудой 7,8 баллов, унесших жизни около 46 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN News.

    Финансовая помощь включает 50 млн долларов в рамках Фонда чрезвычайной помощи беженцам и миграции для усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации и дополнительно 50 млн долларов в виде гуманитарной помощи через Государственный департамент и USAID.

    Благодаря последнему финансированию общий объем американской помощи достигает 185 млн долларов. По данным Госдепартамента, частные неправительственные организации США на данный момент еще выделили 66 млн долларов.

    Высокопоставленный дипломат США в воскресенье совершил вертолетную экскурсию по некоторым наиболее пострадавшим турецким районам вместе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

    Э. Блинкен также встретился с представителями добровольческой организации гражданской обороны Сирии, известной как «Белые каски», на юге Турции и пообещал поддержку США группе и другим организациям.

    «Белые каски» выполняют тяжелую работу по поиску, спасению и восстановительным работам в районах, контролируемых повстанцами, на севере и северо-западе Сирии.

    Турецкое управление по борьбе со стихийными бедствиями заявило в воскресенье, что оно прекратило большинство поисково-спасательных операций почти через две недели после землетрясения, поскольку по экспертным оценкам, шансы на выживание людей, казавшихся под завалами так далеко, маловероятны.

    Фото: edition.cnn.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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