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    США ввели новые санкции против экспорта нефти Ирана

    30 Сентября 2022, 15:45

    ТЕГЕРАН.КАЗИНФОРМ - Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении иранских компаний, которых они подозревают в причастности к нефтехимической и нефтяной торговле, в том числе некоторых из них, базирующихся в Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

    Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете санкций против Ирана, пообещав налагать их на «регулярной основе» с целью «жестко ограничить» иранский экспорт нефти и нефтехимии.

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ввел санкции в отношении двух китайских компаний – «Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd.» и «WS Shipping Co. Ltd.», с целью воспрепятствовать их попыткам уклониться от санкций, занимаясь продажей иранской нефти и продуктов нефтехимии.

    Первую компанию Блинкен обвинил в управлении коммерческим хранилищем сырой нефти для иранской нефти, а вторую - управлении судном, перевозившим иранские нефтепродукты.

    Министерство финансов США также наложило санкции на сеть компаний, причастных к продаже иранской нефтехимической продукции и нефти на сотни миллионов долларов потребителям в Южной и Восточной Азии.

    «Меры были направлены против иранских брокеров и подставных компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге и Индии», - сообщается в заявлении Министерства финансов США.

    Вашингтон нацеливался на зарубежные компании, связанные с экспортом иранской нефтехимической продукции, из-за снижения перспектив возрождения ядерного соглашения с Тегераном, сообщает Reuters.

    Так, переговоры по ядерному соглашению с Ираном, официально известному как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), провалились. После многочисленных раундов непрямых переговоров Вашингтон и Тегеран обменялись обвинениями в неспособности восстановить соглашение.

    «Пока Иран отказывается от взаимного возвращения к полному осуществлению СВПД, Соединенные Штаты будут продолжать применять свои санкции в отношении продажи иранской нефти и нефтехимической продукции», - заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

    Санкции замораживают активы попавших под них компаний в США и запрещают американским гражданам вести с ними дела, сообщает AlJazeera.

    «Эти принудительные действия будут продолжаться на регулярной основе с целью строго ограничить экспорт нефти и нефтехимии из Ирана», - подчеркнул Блинкен.

    По его словам, любой, кто участвует в таких продажах и сделках, должен немедленно прекратить такую деятельность, если хочет избежать санкций США.


    Фото: ru.irna.ir

    Автор:

    Арсен Утешев

    США Иран Нефть Мировые новости
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