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    США входит в тройку основных инвесторов в экономику РК

    19 Сентября 2022, 15:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2005 года валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан из США — $48,8 млрд, что составляет порядка 13,5% всех привлечённых иностранных инвестиций в страну. США входит в тройку основных инвесторов в экономику страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства национальной экономики РК..

    Американские инвесторы больше заинтересованы в горнодобывающем секторе. На них приходится порядка 30% всех ПИИ в горнодобычу РК.

    Небольшой объём прямых инвестиций из США зафиксирован в финансовой и страховой деятельности (доля 6,6%) и геологоразведке (9,8%).

    На 1 января 2022 года в стране зарегистрировано 695 предприятий с участием американского капитала, из которых 658 являются малыми, 15 – средние предприятия и 22 — крупные.

    168 казахстано-американских предприятий сосредоточено в оптово-розничной торговле, 181 компания — в прочих видах услуг, 83 — в профессиональной, научной и технической деятельности. В обрабатывающей промышленности всего 36 американских предприятий.

    Как сообщалось ранее, Глава государства прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 19 сентября Президент проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие. Наряду с этим Глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов.


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