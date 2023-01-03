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    США вернули Египту украденный из страны древний «Зеленый гроб»

    3 Января 2023, 08:45

    КАИР. КАЗИНФОРМ - Украденный контрабандистами древнеегипетский саркофаг, известный как «Зеленый гроб» и выставлявшийся в музее США, возвращен в Египет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Саркофаг длиной 2.9 м восходит к позднему династическому периоду, который длился с 664 по 332 г. до н.э. Он принадлежал священнику по имени Анхенмаат.

    Саркофаг был украден из некрополя Абу-Сир на севере Египта международной группой контрабандистов, торгующих произведениями искусства, которая в 2008 году переправила его через Германию в США.

    Владевший им коллекционер в 2013 году отдал его на время Хьюстонскому музею естественных наук.

    Саркофаг был возвращен на родину после многолетнего расследования и официально передан Египту американскими дипломатами на церемонии в Каире в понедельник.

    В сентябре окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг подтвердил, что «Зеленый гроб», ценность которого превышает 1 млн долларов, был незаконно вывезен из Египта международной бандой контрабандистов древностей.

    Банда также несет ответственность за незаконный вывоз «Золотого гроба», который был возвращен в Египет в 2019 году, стелы Па-ди-Сена, которая также относится к позднему династическому периоду и была передана в 2020 году, и пяти артефактов украденный из нью-йоркского Метрополитен-музея в прошлом году.

    США - не единственная страна, недавно вернувшая древности Египту.

    В 2021 году Израиль передал стране 95 реликвий, которые были ввезены в страну контрабандой или найдены в торговых лавках в Иерусалиме.

    В прошлом месяце университет в Ирландии заявил, что планирует репатриировать саркофаг, мумифицированные человеческие останки и канопы.

    Фото: EPA
    США Египет
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