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    США ужесточают борьбу с нелегалами

    6 Января 2023, 14:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство США объявило о введении ряда новых мер по борьбе с нелегальной иммиграцией из Латинской Америки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Новые меры включают в себя ускорение депортации нелегалов, а также квоту на прием 30 тысяч человек в месяц из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы, прибывающих в США легально, сроком на два года с правом на работу, если они въезжают по приглашению и с разрешения правоохранительных органов.

    «Не приезжайте на границу. Оставайтесь там, где вы находитесь, и оттуда подайте заявление на законных основаниях. С сегодняшнего дня, если вы не подадите заявление в рамках законной процедуры, вы не будете иметь права на эту новую программу приема. Этот новый процесс упорядочен, безопасен, гуманен и работает», - президент США Джо Байден.

    В воскресенье Байден впервые в качестве президента отправится к южной границе. Он собирается посетить город Эль-Пасо в штате Техас, страдающий от наплыва мигрантов. Затем примет участие во встрече лидеров стран Северной Америки в Мехико, с которыми также обсудит миграционные проблемы.

    Ранее сообщалось, губернатор штата Аризона возводит пограничную стену из морских контейнеров. Инициатива о строительстве пограничного барьера появилась на фоне рекордного числа мигрантов, прибывающих на американо-мексиканскую границу.

    Фото: cdni.rt.com
    США Мировые новости
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