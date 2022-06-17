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    США столкнулись с большим числом нелегальных мигрантов

    17 Июня 2022, 16:37

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В мае таможенная и пограничная охраны США столкнулись с 239 416 незаконными мигрантами вдоль юго-западной сухопутной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Согласно статистике, опубликованной в среду, в США было задержано наибольшее число нарушителей южной границы с 2000 года.

    В документе отмечено, что за последние четыре месяца число незаконных мигрантов вдоль южной границы неуклонно увеличивается и составляет более 200 тыс. человек каждый месяц.

    В мае число желающих пересечь незаконно границу было на 2% больше по сравнению с апрелем. Количество несопровождаемых несовершеннолетних лиц также увеличилось на 20% по сравнению с месяцем ранее. 25% от общего числа мигрантов ранее уже были арестованы и депортированы погранично-таможенной службой США.

    В начале июня несколько тысяч мигрантов направились из Мексики к границе Соединенных Штатов, большинство из которых прибыли из Венесуэлы.


    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
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