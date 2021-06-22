США: шансов добиться остановки «Северного потока – 2» санкциями почти нет

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По словам и. о. помощника госсекретаря Филипа Рикера, США намерены взаимодействовать с Германией дипломатическим путем и предпринимать шаги по снижению рисков, исходящих от трубопровода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА ТАСС.

Соединенные Штаты считают, что шансов добиться прекращения строительства «Северного потока – 2» за счет применения санкций почти нет. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе специального телефонного брифинга, посвященного поездке госсекретаря Энтони Блинкена с 22 по 29 июня в Берлин, Париж, Рим и Ватикан.

«Позиция администрации США по «Северному потоку – 2» остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям. Мы будем подчеркивать, что считаем трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО, – сказал Рикер. – CША ввели санкции в отношении четырех российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включили в санкционный список четыре российских судна».

«Строительство газопровода было завершено более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе. Мы считаем, что [было трудно] предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций, поэтому мы отложили определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путем дальнейших санкций», – отметил он.

По словам и. о. помощника госсекретаря, США намерены взаимодействовать с Германией дипломатическим путем и предпринимать шаги «по снижению рисков, исходящих от трубопровода, в отношении Украины и европейской энергетической безопасности».



